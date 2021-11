Europei 25m: Italia argento nella 4x50 mista mista

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Medaglia d'argento e primato italiano per l'Italia nella staffetta 4x50 mista mista, ultima gara degli europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Gli azzurri (Michele Lamberti, Niccolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro) hanno chiuso in 1'36''39, battuti in rimonta dall'Olanda che ha siglato anche il record del mondo (1'36''18). La medaglia di bronzo è andata alla staffetta della Russia. (ANSA).