Europa League: arbitri spagnoli per Napoli e Lazio

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - E' lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz l'arbitro designato a dirigere la partita Napoli-Leicester di giovedì (ore 18.45) al Maradona, valida per il girone C dell'Europa League. Lo ha reso noto l'Uefa. Un altro spagnolo, Carlos del Cerro Grande, è stato invece scelto per Lazio-Galatasaray, sempre di giovedì ma alle 21. In Conference League l'arbitro di Cska Sofia-Roma di giovedì alle 18.45 sarà invece lo scozzese Nicholas Walsh. (ANSA).