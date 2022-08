Empoli: dall'Atalanta in prestito l'olandese Lammers

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 07 AGO - Un nuovo arrivo in casa Empoli: dall'Atalanta, con la formula del prestito, è stato acquisito l'attaccante olandese San Lammers. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, all'indomani dell'eliminazione della squadra toscana dalla Coppa Italia per mano della Spal. Lammers, classe '97, 191 centimetri, nell'ultima stagione ha giocato in Germania, nell'Eintracht Francoforte con il quale ha vinto una Europa League. (ANSA).