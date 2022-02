E' nato l'album delle figurine Panini della Serie C

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Negli anni scorsi c'era stato spazio solo per le foto e gli 'scudetti' di squadre e club, da quest'anno - grazie alla 'Digital collection calciatori Serie C', presentata oggi - anche il campionato di calcio di Terza Serie avrà un album personalizzato. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, il direttore mercato Italia Panini, Antonio Allegra, e l'ex calciatore, Gianluca Zambrotta, mentre erano collegati da remoto Simone Andrea Ganz (Lecco); Tommaso Berti (Cesena); Luca Moro (Catania). "Per la Lega Pro è motivo d'orgoglio il successo dell'album Panini in cui per la prima volta sono riprodotte le figurine di tutti i nostri calciatori: un'iniziativa straordinaria alla quale i tifosi hanno risposto con grande entusiasmo, come testimoniano i numeri con 85 mila collezioni attive, per tre gironi", dice Ghirelli. "Questa collezione è una novità assoluta, un modo nuovo e diverso di collezionare che rappresenta un'innovazione sia per Panini sia per il mondo del collezionismo, di cui siamo orgogliosi", aggiunge Allegra. "Per la prima volta l'album Panini si arricchisce della collezione della Lega Pro - sottolinea Calcagno - una svolta innovativa multimediale che ci fa piacere dato che la C rappresenta la base del nostro movimento prof". "Per chi inizia nelle giovanili, dagli esordi fino alla prima squadra, vedersi sull'album Panini è una cosa fantastica e una gioia indescrivibile. La mia figurina preferita? Quella dei Mondiali vinti nel 2006", conclude Zambrotta. Quest'anno, per la prima volta, Panini ha realizzato le figurine di più di 1.300 giocatori di C con tre album, uno per ogni girone, le cui figurine possono essere ottenute tramite un codice presente nelle bustine 'Calciatori 2021/22'. Per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini digital collection Serie C, è necessario collegarsi al sito digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app 'MyPanini Digital Collection', disponibile gratis sui principali store. (ANSA).