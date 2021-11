Dybala non ce la fa,Juve a Roma con cinque assenti

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Paulo Dybala non è stato convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. L'argentino non figura nell'elenco dei giocatori scelti da Massimiliano Allegri. Il problema al polpaccio ha fermato la Joya, costretto a saltare la sfida contro la Lazio. Oltre al 10 bianconeri, assenti anche Bernardeschi, Chiellini, De Sciglio e Ramsey. (ANSA).