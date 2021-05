Djokovic vince a Belgrado, pronto per il Roland Garros

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Novak Djokovic ha vinto il torneo 'di casa', a Belgrado battendo lo slovacco Alex Molcan, n.255 al mondo, col punteggio di 6-4, 6-3. Si tratta del secondo titolo stagionale per il 34enne numero 1 del mondo, vincitore degli Australian Open a febbraio, e l'83/o della sua carriera, ma più che altro è stato un riscaldamento in vista del Roland Garros al via domani. Il favorito nel secondo slam stagionale è Rafa Nadal, che punta alla 14/a vittoria sulla terra rossa parigina, e che con Djokovic potrebbe scontrarsi in semifinale, visto che entrambi, insieme con il rientrante Roger Federer, sono nella parte alta del tabellone. In quel settore sono capitati anche quasi tutti gli undici azzurri in gara, fatta eccezione per Fabio Fognini ed Alessandro Giannessi. Il serbo - che debutterà contro lo statunitense Tennys Sandgren - non ha finora brillato sul rosso, perdendosi per strada nel torneo di Monte Carlo e venendo sconfitto nella finale a Roma proprio dal grande rivale spagnolo. (ANSA).