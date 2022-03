Ciclismo: Pogacar va all'assalto delle Strade Bianche

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, recente vincitore dell'UAE Tour di ciclismo, sarà il trascinatore del team UAE Emirates sugli sterrati della Toscana, dove domani andrà in scena la Strade Bianche. Gli impegni del team emiratino proseguiranno con la Tirreno-Adriatico (7-13 marzo) e, in Francia, con la Parigi-Nizza (6-13 marzo). Pogačar guiderà la squadra non solo nelle Strade Bianche, ma anche nella Tirreno Adriatico; Joao Almeida e Brandon McNulty saranno invece le punte di diamante per la classifica generale alla Parigi-Nizza. "L'anno scorso ho gareggiato spesso in Italia, mi piace molto - le parole di Pogacar -: l'accoglienza dei tifosi è qualcosa di speciale, così come il cibo. Non è un segreto che mi piaccia molto la corsa delle Strade Bianche e che sarebbe bello vincerla; possiamo essere competitivi, considerando anche la presenza di un Covi in grandissima forma e di Ulissi, prezioso per la sua esperienza. La vittoria nella Tirreno-Adriatico dell'anno scorso è stata una perla molto importante nella mia carriera, sono quindi entusiasta di tornare a correrla. Il format della corsa è cambiato un po' rispetto al 2021, ma non cambia l'idea di dover affrontare ogni giorno tappe lunghe e impegnative". Assieme a Pogacar, in Toscana gareggeranno Mikkel Bjerg (Danimarca), i già citati Alessandro Covi e Diego Ulissi (Ita), Vegard Stake Laengen (Norvegia), Maximiliano Richeze (Argentina) e Marc Soler (Spagna). Per la 'Tirreno' sono stati scelti Pascal Ackermann (Germania), Mikkel Bjerg (Danimarca), Davide Formolo (Italia), Rafal Majka (Polonia), ancora Richeze e Soler. L'italiano Matteo Trentin, invece, sarà in gara sulle strade francesi. (ANSA).