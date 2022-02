Ciclismo, Milano-Sanremo: torna il Turchino, novità Vigorelli

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Due le novità nel percorso della 113/a Milano-Sanremo di ciclismo, che si disputerà sabato 19 marzo: dopo due anni di assenza torna il Passo del Turchino, assente nel 2020 per gli stravolgimenti del tracciato legati al Covid e nel 2021 a causa di una frana; per la prima volta nella storia la partenza è fissata al Vigorelli, lo storico velodromo che ha ospitato in passato una miriade di Sei Giorni, diversi arrivi del Giro d'Italia e del Giro di Lombardia, mai però era stato teatro dello start della prima corsa monumento della stagione. Torna, quindi, il percorso più tradizionale per la Classicissima di Primavera, con il chilometro zero previsto di via della Chiesa Rossa a Milano e l'arrivo su via Roma a Sanremo. (ANSA).