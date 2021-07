"Il Molise esiste, e mena forte". Non riesce a smettere di piangere, anche molto dopo aver conquistato il suo bronzo nel judo, Maria Centracchio, azzurra nata a Castel di Sangro ma isernina di adozione. E racconta la sua emozione rispondendo all'ironia del 'Molise non esiste'. "Ho vissuto un 2020 terribile - dice all'ANSA - prima la mononucleosi e poi la positività al Covid. La dedico a tanti, anche al mio Molise: so che sui social stanno impazzendo" (ANSA).