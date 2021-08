Calcio: serie A; riparte lotta scudetto, duello Juve-Inter

Ma l'Atalanta è ormai matura per fare da terzo incomodo

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La Juventus si riprende la vetta, almeno quella del pronostico SNAI alla vigilia del nuovo campionato, che parte nel fine settimana. I bianconeri, tornati dopo due stagioni agli ordini di Max Allegri, sono favoriti piuttosto nettamente per lo scudetto, a 1,90. Ampio il fossato che li divide dall'Inter, il cui bis dopo il titolo della stagione scorsa è offerto a 4,25. Pesa evidentemente il mercato a vendere dei campioni d'Italia, costretti da esigenze di bilancio a privarsi di Hakimi e Lukaku, senza considerare l'addio di Conte. La grande novità nella caccia al titolo potrebbe essere l'Atalanta, che gli analisti SNAI reputano matura per il grande salto, tanto da abbinarle una quota non molto più alta rispetto all'Inter: 6,50. Definito il podio, le altre vantano chance molto più ridotte: il Milan è a 10, il Napoli a 12, la Roma a 15, la Lazio è ancora più lontana a 33. (ANSA).