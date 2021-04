Calcio: ostacolo Milan, ma la Lazio punta al riscatto

(ANSA) - ROMA, 23 APR - La Lazio vuole cancellare il pesante ko con il Napoli e, lunedì sera nell'epilogo della giornata numero 33 di Serie A, aspetta il Milan di Pioli, pure reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo. I biancocelesti, nonostante il distacco in classifica, partono leggermente avanti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,25 contro il 2,90 degli ospiti (pareggio a 3,75). L'Over a 1,62 si fa preferire all'Under dato a 2,20. Un rigore si gioca a 2,75. Ciro Immobile sfida Zlatan Ibrahimovic che punta a festeggiare il rinnovo con i rossoneri al meglio: il gol del numero 17 della Lazio è in quota a 2,00, quello dello svedese a 2,50. Domenica pomeriggio la Juventus è ospite della Fiorentina e non dovrebbe avere problemi (quota di 1,57, successo viola a 6,00, pareggio a 4,00). La formazione toscana, dal 2014, ha centrato i tre punti in casa, contro i bianconeri, solo in una occasione grazie al 2-1 di quattro anni fa. Un punteggio simile, domenica, pagherebbe 19 volte la posta mentre lo stesso risultato ma a favore della Juventus è dato a 8,50. L'Inter, dopo due pareggi consecutivi, cerca la vittoria numero 24 in campionato e il Verona sembra l'ideale vista la crisi dei gialloblù che hanno collezionato sei sconfitte nelle ultime sette uscite: il successo nerazzurro è a 1,33, rispetto al 9,00 della squadra di Juric con il pareggio a 5,25. L'Atalanta ricomincia la sua caccia al secondo posto ospitando il Bologna: vittoria a 1,33, quella emiliana a 8,00. La Roma vola a Cagliari per un match equilibrato: i tre punti per i rossoblù si giocano a 2,50, quelli per i giallorossi a 2,60. Il Napoli sogna ancora la qualificazione in Champions ma si trova di fronte un Torino che non può più sbagliare: il successo di Insigne e compagni, a 1,75, di fa preferire a quello dei granata, dato a 4,75. (ANSA).