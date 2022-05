Calcio: Lippi professore per un giorno all'Università

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'allenatore campione del mondo nel 2006 terrà una lezione all'Università diventando professore per un giorno. Marcello Lippi, che portò l'Italia a vincere la Coppa del Mondo in Germania, uno dei più grandi trionfi del calcio italiano, domani salirà in cattedra nell'Aula Magna dell'Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT per un incontro dal titolo "Leadership, sport e valori di gruppo". Un palmarès, quello di Lippi, che lo ha fatto inserire dal Times di Londra tra i migliori allenatori di calcio della storia: oltre alla conquista della Coppa del Mondo nel 2006 è stato cinque volte Campione d'Italia allenando la Juventus, ha vinto la Uefa Champions League e la Coppa Intercontinentale, divenendo il primo allenatore della storia ad aver trionfato nelle massime competizioni internazionali sia a livello di nazionali che di club. L'incontro con Lippi all'Università sarà moderato da uno studente, Vanni Nicolì responsabile di UNINT Sport e allenatore della squadra Unint, e dopo i saluti istituzionali del vicepresidente Fabio Bisogni e del preside della Facoltà di Economia Alessandro De Nisco, l'ex Ct risponderà alle domande incentrate sull'attualità del calcio italiano, degli studenti dell'Ateneo. (ANSA).