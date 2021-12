Calcio: Lega 'in Serie A 574 gol, più di tutti finora tra top 5'

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Tra i cinque principali campionati di calcio d'Europa, la serie A è quello dove finora in questa stagione si è finora segnato di più. Lo ha reso noto su twitter la Lega serie A in un post di replica alla tesi secondo cui quello italiano sia un torneo noioso. "We don't think so", si legge nel tweet, completato da una breve classifica sopra una foto di Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, attuali capo cannonieri rispettivamente con 16 e 13 reti al giro di boa: serie A 574 gol; Ligue 1, 531; Bundesliga, 473; Premier League, 470; Liga, 455. La capolista Inter ha contribuito al totale con 49 reti in 19 partite, seguita da Milan (40), Lazio (39) e Atalanta (38). (ANSA).