Calcio: Inter; Zhang, l'obiettivo è rimanere competitivi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Il nostro obiettivo principale è rimanere competitivi e lottare per i trofei più importanti, guardando sempre avanti e puntando al massimo. L'incontro di oggi ci è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio della scorsa, puntando sempre al massimo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, intervistato da InterTv dopo l'incontro di oggi con il tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza. "Dovremo sicuramente essere molto competitivi, anche più di prima. L'obiettivo è sempre migliorarci, i risultati sportivi sono l'obiettivo principale e tutto il resto viene di conseguenza. Inoltre, essendo uno dei più importanti club di calcio del mondo, dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli, tenendo in considerazione la struttura dei costi e l'organizzazione". (ANSA).