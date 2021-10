Calcio: 81 anni Pelé, 'dov'è la torta?'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 OTT - Reduce da un mese di ricovero nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è stato operato per un tumore al colon, Pelé sta festeggiando in famiglia l'81/o compleanno, che è oggi. E tutto il Brasile, come sempre, rende omaggio a O Rei, con messaggi di nomi celebri, come Zico, Neymar, Rivelino, Tostao, Ronaldo Fenomeno, Junior e tanti altri, e gente comune. Anche la federcalcio brasiliana, la Cbf, gli ha inviato via social gli auguri. Come auto-celebrazione, il tre volte campione del mondo ha postato su Instragram di una sua foto mentre mangia un pezzo di un dolce fatto a forma di campo di calcio con tanto di porte, e la didascalia "il mio compleanno sta arrivando. Avete già preparato la torta?". A render ancor più bello il compleanno di O Rei, c'è anche la notizia che suo figlio Edinho, 51 ex portiere del Santos con storie di droga alle spalle, è stato ingaggiato dal Londrina, club di Serie B come allenatore dell'equivalente della Primavera italiana. (ANSA).