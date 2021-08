Azzurri: torna Zaniolo, prima volta per Scamacca

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Torna la nazionale azzurra, a quasi due mesi dalla vittoria all'Europeo: il ct Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per le tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Torna in gruppo Nicolò Zaniolo, dopo l'anno di stop per infortunio, prima volta in azzurro per Gianluca Scamacca. Portieri: Donnarumma (Psg), Gollini (Tottenham), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa); difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci e Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Lione), Florenzi (Milan), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Toloi (Atalanta); centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Psg), Zaniolo (Roma); attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi e Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Everton), Raspadori e Scamacca (Sassuolo). (ANSA).