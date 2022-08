Atalanta: baby Cisse in prestito al Pisa

(ANSA) - BERGAMO, 05 AGO - Moustapha Cisse, 14 gol in 15 partite nella formazione Primavera oltre al gol vittoria contro il Bologna con la prima squadra, passa dall'Atalanta al Pisa, in serie B. L'attaccante della Guinea, classe 2003, arrivato in Italia da rifugiato, raggiunge la squadra toscana in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. A ufficializzare l'operazione è, sui suoi canali ufficiali, la stessa Atalanta. (ANSA).