Amichevoli: Spezia pareggia 2-2 ad Angers

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 LUG - Lo Spezia pareggia per 2-2 ad Angers contro i padroni di casa, che militano in Ligue 1, nell'ultima amichevole estiva per la formazione di Luca Gotti. Per i liguri il protagonista è l'attaccante Nzola, autore di due assist: uno per l'autorete di Doumbia, che anticipa Maggiore, e l'altro per Verde. Spezia ancora una volta schierato con il 3-5-2 ma orfano di Caldara, rimasto in Italia in vista della nascita del figlio. Assenti anche Ekdal, Capradossi, Reca, Amian e Ferrer oltre che Daniel Maldini, arrivato dal Milan solo ieri. Partita che si rivela agonisticamente interessante e conta alla fine cinque ammonizione e due espulsioni, quelle di Bentaleb e Agudelo nel finale. In campo dal primo minuto sia Provedel che Maggiore, il primo ambito dalla Lazio ed il secondo vicino al Torino fino a qualche giorno fa. Chiusa infine la campagna abbonamenti con 4.153 tessere staccate. (ANSA).