A Roma PadelForyou, quando la solidarietà diventa 'cool'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Quando la solidarietà diventa cool. E' il caso di PadelForyou in programma a Roma il 7 e l'8 maggio nella splendida cornice del prestigioso circolo sportivo e culturale Antico Tiro a Volo: il torneo di beneficenza che ha come obiettivo la raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature balneari destinate ai disabili. PadelForyou non sarà un semplice torneo sportivo, ma un vero e proprio evento in cui tra i vari match, i partecipanti ed il pubblico presente verranno intrattenuti da performance artistiche, dj set e avranno la possibilità di incontrare personaggi di spicco del mondo dello sport. Nelle fasi finali del torneo, inoltre, i giocatori potranno ricevere suggerimenti e consigli sulla loro tecnica di gioco da due coach spagnoli (argentini). Il torneo si svolgerà in due giornate e vedrà 100 «atleti» (10 soci del circolo - 10 atleti dell'AS Roma - 80 partecipanti esterni) sfidarsi a colpi di bandeja, vibora e chiquita. Gli iscritti al torneo avranno la possibilità di partecipare alla Charity Dinner che si terrà nell' esclusiva sala del ristorante del circolo "Nuovo Tiro a Volo", con la presenza di ospiti vip e atleti che hanno fatto la storia dell'AS Roma. Nel corso della serata, saranno presentate e verranno messe in palio le nuove racchette Alphapadel brandizzate AS Roma. Il ricavato della raccolta fondi verrà devoluto in beneficenza. (ANSA).