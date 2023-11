Zucchero con Bocelli, show-tour in Usa Da oggi nove date in cartellone tra cui New York e Hollywood

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Da stasera, mercoledì 29 novembre, fino al 17 dicembre Zucchero "Sugar" Fornaciari sarà in concerto negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli. I due artisti attraverseranno le città di San Antonio, Dallas, Louisville, Boston, Philadelphia, Hartford, Baltimore, New York e Hollywood, per un tour oltreoceano fatto di nove show in cartellone. Intanto, Zucchero si prepara a tornare nel 2024 con "Overdose D'Amore World Wild Tour", il tour internazionale che si apre con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l'1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione. Il tour toccherà anche l'Italia per quattro eventi, prodotti da Friends & Partners, negli stadi: 23 giugno al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine; 27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna; 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina; 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. (ANSA).