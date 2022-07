Volterra capitale dei giovani con Anti Social Social Park

(ANSA) - VOLTERRA, 31 LUG - Tre giorni, dal 4 al 6 agosto, nel Parco Fiumi di Volterra per la terza edizione di 'Anti Social Social Park (Assp) - Where Ideas Meet Music', il festival sostenuto da Regione Toscana e GiovaniSì, nell'ambito di Volterra 22, Prima Città Toscana della Cultura 2022. Anti Social Social Park è un progetto organizzato e pensato dai giovani del territorio per investire nel capitale sociale delle nuove generazioni con nuove idee e nuovi modi di pensare alle relazioni. La città etrusca diventa dunque luogo di scambio e condivisione di momenti sociali, che mette insieme concerti, conferenze e workshop evidenziando la molteplicità e la complessità degli innumerevoli aspetti dei giovani e del presente. Sono stati selezionati oltre 60 giovani esponenti di realtà socio-culturali da tutta Italia, che saranno ospitati a Volterra per condividere le proprie esperienze ed esplorare nuovi percorsi e metodologie per valorizzare l'impatto che le proprie iniziative hanno sulle comunità e i territori di riferimento. Ogni sera il Parco Fiumi sarà l'arena naturale per grandi artisti della nuova generazione. Si inizia il 3 agosto con una star di Youtube come Dario Moccia, streamer e fumettista con centinaia di miglia di fans, e i suoi ospiti, poi il festival prosegue con Joan Thiele il 4 agosto, cantante emergente che con le sue origini italo-colombiane è diventata una delle migliori voci italiane dell'indie-pop elettronico. Il 5 agosto si esibirà Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, rapper figlio d'arte, il 6 agosto chiude il cantautore romano Fulminacci. (ANSA).