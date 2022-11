'Volevo volare con i piedi per terra', tour di Bungaro

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel mese di dicembre Bungaro, accompagnato da Marco Pacassoni al vibrafono, xilofono e percussioni, torna nei teatri italiani con un nuovo progetto 'Volevo volare con i piedi per terra'. Il tour partirà domani all'Andria Auditorium di Andria ( BT) per poi proseguire nel 2023. Antonio Calò in arte Bungaro è un cantautore elegante e un artigiano della musica che da oltre trent'anni scrive pagine importanti della canzone d'autore italiana ed internazionale. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, quattro Premi della Critica al Festival di Sanremo, due Premi Musicultura, tre Premi Lunezia ed una nomination ai Latin Grammy con Ivan Lins. Nel cinema ha vinto i Nastri D'Argento, il Ciak D'oro e una nomination ai David di Donatello per la canzone dell'omonimo film Perfetti Sconosciuti. Ha scritto e collaborato per artisti internazionali quali: Ivan Lins (Brasile), Youssou N'Dour (Senegal), Miùcha Buarque de Holanda (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Paula Morelembaum (Brasile), Alejandro Sanz (Spagna), Guinga (Brasile), Alireza Ghorbani (Iran), Ana Carolina (Brasile), Kay McCarthy (Irlanda), Tinkara (Slovenia). In Italia ha collaborato con molti artisti tra i quali Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Ron, Chiara Civello e Ambrogio Sparagna. In via di definizione il calendario dei concerti. Dopo il debutto ad Andria il 1 dicembre, il tour farà tappa il 3 a Civitanova Marche e il 10 a Fano. Il 29 gennaio sarà la volta di Porto Sant'Elpidio mentre a febbraio il 3 Bungaro sarà in concerto a Ceglie, il 4 a Castro Dei Volsci e l'11 Roma all'Auditorium Parco della Musica. A marzo il 25 a Mola di Bari, il 26 a Polistena e il 30 a Rocoaro Terme, il 6 maggio a Cotronei. (ANSA).