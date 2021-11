ViviCinema&Teatro, 4 film e 2 spettacoli a 20 euro

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Al via il 3 novembre ViviCinema&Teatro, l'iniziativa che punta a favorire il ritorno nelle sale cinematografiche e teatrali valorizzando l'offerta culturale sul territorio, promossa e sostenuta da Roma Culture Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Anec Lazio e UTR Unione Teatri di Roma. Sulla piattaforma vivicinemaeteatro.it si può acquistare un carnet di 4 ingressi al cinema e 2 a teatro, al costo di soli 20 euro, fino al 31 dicembre ed utilizzarlo fino al 30 aprile 2022. Gli ingressi compresi nel carnet sono utilizzabili ciascuno in strutture diverse. Numerose sono le realtà cinematografiche e teatrali aderenti, il cui elenco è in continuo aggiornamento. Sono oltre 7000 i carnet messi a disposizione e la promozione è attiva fino ad esaurimento. Il progetto, innovativo e sperimentale, che permette di assistere a 6 spettacoli a poco più di 3 euro ciascuno è stato reso possibile grazie al contributo straordinario di Roma Capitale che sostiene l'iniziativa per un totale di 250.000 euro e grazie all'impegno di ANEC Lazio e UTR e degli esercenti aderenti. Tutte le informazioni costantemente aggiornate sulle strutture aderenti, sull'offerta di spettacoli e sulle modalità e condizioni di utilizzo del carnet sono disponibili sulla piattaforma web www.vivicinemaeteatro.it che mette in rete i cinema ed i teatri aderenti. Informazioni anche su www.culture.roma.it. (ANSA).