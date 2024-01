Vespri anticamorra al San Carlo: Martone, 'serata speciale' Foto delle vittime in sala anche il 31 gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - "Una serata speciale in un teatro che ormai da tempo ha una tensione civile molto bella e certamente l'occasione dello spettacolo di Emma Dante fa dei Vespri siciliani la rievocazione appassionata anche delle vittime di mafia, delle vittime di tutto ciò che c'è di violento nel nostro Paese, cioè lo abbrutisce". Lo ha detto il regista Mario Martone presente alla serata speciale "Il Teatro San Carlo per il Sociale, i volti della memoria per un presente di' legalità". Allestiti in sala i ritratti di vittime della criminalità,tra loro anche quelli di Annalisa Durante e Simonetta Lamberti. La serata speciale sarà ripetuta il 31 gennaio, presenti agli spettacoli anche numerosi familiari delle stesse vittime con il coinvolgimento di don Tonino Palmese, parroco anticamorra e presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania. "Siamo in sala e vediamo le fotografie di tutte queste persone che hanno dato la loro vita per migliorare la società, per condurre nella maniera onesta il loro lavoro e certamente un un modo anche per dare a Verdi quel che è di Verdi. Era un uomo politico, un autore, un musicista, un artista politico e quindi non è mai sbagliato incrociare la sua arte con dei piani di riflessione sulla contemporaneità", ha detto Martone. Nella messa in scena dei Vespri la regista siciliana ha voluto sui gonfaloni i volti di vittime della mafia, da Borsellino e Falcone a Impastato. (ANSA).

