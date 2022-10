Veltroni, "la mafia è sommersa ma non è sparita"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Mafia invisible oggi? Si è vero, è sommersa ma non è certo sparita. Essendo piovra oggi si è allargata verso l'economia e la finanza. Non sparge più il sangue di una volta e da fenomeno regionale è diventato mondiale. Anche io la vedo come qualcosa un po' sottovalutata. L'ORA TOCCA A NOI del titolo del mio film non è solo la frase che La Torre disse pochi giorni prima del suo assassinio all'amico di sempre Emanuele Macaluso, ma indica anche che la bandiera non può restare, a terra nel senso che ora davvero 'tocca a noi'". Così oggi alla Festa di Roma Walter Veltroni parla del suo docu-film ORA TOCCA A NOI - STORIA DI PIO LA TORRE che sarà in onda in prima serata, firmata Rai Documentari, prossimamente su Raitre. Quarant'anni dopo quel 30 aprile del 1982, giorno in cui il segretario regionale del PCI Pio La Torre perse la vita insieme al suo autista e amico Rosario Di Salvo, per mano di un commando mafioso, Veltroni racconta la vita di questo eroe-amico. "Quando ho messo mano al materiale su La Torre che conoscevo bene anche nel privato, ho capito anche meglio perché la mafia lo voleva eliminare: La Torre aveva compreso che le indagini andavano fatte seguendo il denaro, la finanza e la mafia poi non poteva sopportare il suo no a Comiso. Questo l'aveva reso il nemico numero uno. Insomma mi sono reso conto che stavo raccontando la storia di un eroe. E questo - sottolinea Veltroni - nel segno di: "Sciagurato il Paese che dimentica troppo i suoi eroi". (ANSA).