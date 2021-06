Valentino apre account su Clubhouse ospite Betony Vernon

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - La Valentino apre il suo account su Clubhouse, intitolato, Maison Valentino, dove gli amici della casa di moda e i collaboratori si uniranno in conversazioni speciali che abbracciano il mondo della moda, dell'arte, della musica, della scrittura. Da martedì 29 giugno il primo discorso sulla Clubhouse con ospite la designer americana Betony Vernon e l'esperta di moda Diane Pernet come moderatrice. Betony Vernon, eccentrica e personalità appassionata, designer di gioielli e autore di "The Boudoir Bible", ha lavorato di recente con la maison Valentino sviluppando una collaborazione a tutto tondo. Betony è la voce perfetta per narrare la storia del provocatorio Rockstud Alcove Valentino Garavani. Per celebrare questa partnership, Betony Vernon e Diane Pernet entreranno in conversazione su sensualità, suggestione e su cosa significa essere una provocatrice. Oltre al dialogo tra le due, sono previsti ospiti speciali come l'artista Dita Von Teese e la cantante e musicista Chrystabell. Clubhouse è il social audio app dove i membri possono prendere parte a chat room interattive dal vivo o semplicemente ascoltare. (ANSA).