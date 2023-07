Umbria Jazz Weekend a Terni dal 14 al 17 settembre La formula si caratterizza per la gratuità di tutti gli eventi

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Da tre anni che la sezione ternana di Umbria Jazz ha trovato la sua collocazione definitiva in un weekend di fine estate. Una scelta, quella della Fondazione Umbria Jazz e delle istituzioni, che è stata premiata da un successo crescente. Umbria Jazz Weekend si svolge dal 14 al 17 settembre con una formula che si caratterizza per la gratuità di tutti gli eventi. Ventidue dei 55 concerti in cartellone sono in piazze e vie del centro, con due escursioni nella Cascata delle Marmore. Gli altri si svolgono nei locali della città. Tutte le band sono residenti e possono essere ascoltate tutti i quattro giorni della rassegna. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival. Il programma allestito dal direttore artistico, Carlo Pagnotta, sembra voler sottolineare l'internazionalità del jazz, musica senza confini come nessun'altra. Nelle piazze e nelle vie del centro si possono ascoltare: Pedrito Martinez "Echoes of Africa", il virtuoso cubano delle percussioni, newyorkese di adozione, in un progetto che ritorna alle radici africane dei generi caraibici; Fred Wesley & The New Jb's, lo storico leader della sezione fiati di James Brown; Ray Gelato & The Giants,; The Swingers Orchestra, ottetto italiano che celebra le grandi orchestre della Swing era; Funk Off, la street band toscana che ha inventato una rivisitazione in chiave moderna delle marching band di New Orleans. Nei locali sono di scena: "Dear DExter" Sextet, sestetto bop ispirato a Dexter Gordon; Olivia Trummer & Nicola Angelucci, duo pianoforte/ batteria; Francesco Bearzatti P.a.z. - Post Atomic Zep "Plays Led Zeppelin", un trio tutto elettrico che suona la musica dei Led Zeppelin con risultati sorprendenti; Lorenzo Hengeller, pianista e cantante napoletano; Max Pirone's Fat Swing 4tet feat Clara Simonoviez, special guest Claudio "Greg" Gregori, quartetto che si muove con disinvoltura tra jazz e swing, con un repertorio che comprende riletture di brani di Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Count Basie e Frank Sinatra; Kaleidoscope Quartet, vincitore del Conad Jazz Contest 2023. (ANSA).