Tour di Lundini, debutta il 7 agosto in Friuli

Il debutto nazionale il 7 agosto del tour del comico Valerio Lundini e il concerto all'alba dell'11 agosto con il gruppo 'I Tre Allegri Ragazzi Morti'. Sono due degli eventi che comporranno il programma completo di Villa Manin Estate 2021, che è stato presentato questa mattina e che si terrà dal 25 giugno al 28 agosto a Codroipo (Udine). In totale saranno più di 20 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali e per bambini. Oltre a quanto già annunciato in precedenza, il programma teatrale prenderà avvio il 24 luglio con Cloudscapes del CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, durante il quale gli spettatori saranno distesi su dei gonfiabili per osservare le nuvole e intanto ascoltare una storia narrata da un attore. Poi il 25 luglio la compagnia Teatro Incerto proporrà Fieste, sempre a cura del CSS, che in maniera ironica affronterà i temi della depressione, del ricordo e della difficoltà di vivere pienamente. I venerdì si terranno inoltre otto appuntamenti con otto diverse compagnie, che tra magia, burattini e cabaret racconteranno storie pensate per bambini di diverse fasce d'età.