Tornano gli Archivi aperti a svelare il mondo della fotografia Dal 12 al 22 ottobre sessantacinque aperture in 13 regioni

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Svelano il loro segreto gli archivi fotografici italiani, o per lo meno i 65 che dal 13 al 22 ottobre hanno aderito alla nona edizione di Archivi aperti, manifestazione ideata da Rete Fotografia per sensibilizzare sull'importanza di questi tesori spesso trascurati nei progetti di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. Il programma di quest'anno, a cui si sono aggiunti 24 nuovi partecipanti rispetto al 2022, prevede visite guidate, incontri, in alcuni casi online. Il convegno di apertura, il 13 ottobre al Castello Sforzesco di Milano, riunisce istituzioni come il MAXXI, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografia della Lombardia e archivi di fotografi come Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Lelli & Masotti e la Fondazione Nino Migliori. L'appuntamento conclusivo, sempre a Milano nella sede della fondazione Aem, sarà il momento per tirare le fila di questa edizione della manifestazione che coinvolge 13 regioni, dal Piemonte a Puglia e Basilicata. Tra le nuove adesioni gli Archivi di Uliano Lucas, Maurizio Galimberti, Fabrizio Garghetti, Erminio Annunzi e anche le Agenzie Fotogramma di Mimmo Carulli, Italfoto di Talenti e Terzani e Archivio Storico Riccardi Agr Press, ma anche Archivio Progetti dell'Università IUAV di Venezia, Fondazione Alinari per la Fotografia a Firenze, Fondazione Ansaldo a Genova, Fondazione Cineteca di Bologna, archivio delle Civiche Raccolte Storiche del Comune di Milano e Archivio Gruppo Mondadori - presentato da Mondadori Portfolio a Segrate, solo per citarne alcuni. Gli appuntamenti richiedono la prenotazione e sono consultabili sul sito di Rete Fotografia. (ANSA).

MF