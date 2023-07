Torna Kaulonia tarantella festival, musica e incontri Dal 23 al 26 agosto la 25/a edizione nel 'paese che balla'

(ANSA) - CAULONIA, 17 LUG - Dal 23 al 26 agosto torna il Kaulonia Tarantella festival, giunto alla XXV edizione. A fare da protagonista del Festival, sottolineano gli organizzatori, "non è semplicemente il cartellone degli artisti, bensì il paese stesso, che è coreografia attiva e fondamentale di tutto l'evento ed è ormai simpaticamente e notoriamente etichettato come 'il paese che balla'". Per 4 giorni, il borgo antico di Caulonia si accende fin dal pomeriggio con i corsi gratuiti di balli popolari (tarantella calabrese e pizzica) e strumenti tradizionali (tamburello, lira calabrese, chitarra battente, organetto) nelle strade del centro storico, per poi passare agli incontri di approfondimento, alle 20, all'Affresco Bizantino e successivamente ai concerti (alle 22) nella scenografica cornice di Piazza Mese. Infine tutti a ballare fino a tarda notte allo "Sperone di Caulonia". "Tarantella pride" è il titolo scelto per la 25/a edizione del Kaulonia Tarantella Festival, che proverà a declinare il suo programma, è scritto in una nota, "non soltanto attraverso la musica dal vivo, ma anche integrando appuntamenti di riflessione e confronto su tematiche culturali, sociali e civili. Gli incontri si terranno nel centro storico di Caulonia, all'Affresco Bizantino, a partire dal 24 agosto. A coordinare e moderare gli appuntamenti ci sarà Paolo Patanè, noto attivista, consulente culturale e istituzionale, già presidente di ArciGay, che accompagnerà il pubblico attraverso 3 imperdibili incontri di approfondimento e riflessione sui concetti di identità, lontananza, diversità e inclusione". In Piazza Mese si esibiranno dal vivo Max Gazzè & Calabria orchestra, Mimmo Cavallaro, Eugenio Bennato, Cosimo Papandrea, Grazia Di Michele, Rossana Casale, Mariella Nava, Modena city ramblers, Antonio Castrignanò & Taranta sounds, Mascarimirì feat, Ciccio Nucera, Davis Muccari & Antonio Grosso, Hantura, Hermes, Sonu Anticu, Armando Quattrone & Kaulonia Tarantella Brass. Organizzato dal comune di Caulonia e sostenuto dalla regione Calabria e dalla Città metropolitana di Reggio, conclude la nota, "il Kaulonia Tarantella Festival è da 25 anni l'evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese". (ANSA).