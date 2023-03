Torna il Glocal Film Festival, 'edizione pop' con 74 film

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Sarà una 'pop edition' il ventiduesimo Glocal Film Festival, organizzato dall'Associazione Piemonte Movie, in programma a Torino, al Cinema Massimo e in altre sedi, dal 15 al 20 marzo. A dirigere la manifestazione è la regista piemontese Alice Filippi, che ha lavorato sulla contaminazione fra le arti: il cinema dialoga con danza, videoarte, musica, arti visive e molto altro. Sempre in chiave glocal. Apre 'La bella stagione' di Marco Ponti, chiude 'Umberto Eco, la biblioteca del mondo' di Davide Ferrario. "Ho ereditato un festival ricco di iniziative, grazie alla determinazione di Piemonte Movie che si mette sempre in prima fila per valorizzare e prendere per mano il cinema made in Piemonte, il cinema Glocal. Il mio festival avrà uno stile pop, perché anche se sembra impossibile, anche noi piemontesi possiamo essere pop" spiega la direttrice Alice Filippi. Il Glocal 2023 vede in programma 74 film brevi, documentari e lungometraggi, di cui 29 in concorso. Le opere in competizione sono 5 per il concorso documentari Panoramica Doc, poi altre 5 per il concorso documentari brevi Doc Short, 3 nel progetto Professione Documentario e infine 16 cortometraggi in gara per Spazio Piemonte. Completano il quadro glocal 2 omaggi, 2 lungometraggi fuori concorso, 5 mostre e altri 6 eventi speciali (due masterclass e quattro focus tematici). Fra gli ospiti della pop edition ci saranno Valerio Berruti, Eugenio Cesaro, Riccardo Donna, Letizia Lamartire, Lucio Pellegrini, Emanuele Pasquet, Irene Dionisio, Paolo Mitton. (ANSA).