Torna a Pienza l'Emporio letterario, ospite pianista Allevi

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Presentazioni di libri, lectio magistralis, approfondimenti sul mondo della letteratura, dell'editoria, del giornalismo culturale e di ogni altra forma di espressione artistica. E' in programma dal 10 al 12 giugno a Pienza (Siena) la decima edizione dell'Emporio letterario. Il festival è organizzato dall'amministrazione comunale di Pienza e l'associazione culturale Compagnia del teatro Caffeina. Tra le varie iniziative in programma anche l'Emporio musicale, dei piccoli e dei fumetti rivolto alle giovani generazioni. Tra gli ospiti di questa edizione il compositore Giovanni Allevi che sarà intervistato da Giorgio Nisini, direttore artistico del Festival l'11 giugno alle 21 per una serata tra parole, suoni e bellezza del paesaggio. "Ogni iniziativa culturale è un pezzetto di libertà che viene donata agli altri - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - ed è importante aprire le porte del Consiglio alle tante iniziative che fanno grande la Toscana. Il decennale - ha aggiunto - è un traguardo speciale e particolare, soprattutto in un periodo come questo, nel quale si sta tornando alla normalità, e che sprona a investire in appuntamenti di assoluto livello, come l'Emporio letterario a Pienza". (ANSA).