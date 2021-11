Torino Film Industry con 1.300 professionisti

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Per il quarto anno, nei giorni del 39/o Torino Film Festival (TTF), dal 26 novembre al 4 dicembre, Torino si trasforma nella capitale europea dell'industria cinematografica con il Torino Film Industry, quest'anno in forma ibrida online e in sala, al Circolo dei Lettori e al Museo del Risorgimento. Un luogo, quest'ultimo, ha sottolineato il critico cinematografico Steve Della Casa, presentando l'evento al Cinema Romano, "storico e spettacolare e il cui nome richiama il 'rinascimento' che sta attraversando il cinema in Italia ed in particolare in Piemonte". Protagonisti della dieci giorni di eventi sono, oltre a Film Commission Torino Piemonte (Fctp), TorinoFilmLab del Museo del Cinema e il Torino Short Film Market organizzato dal Centro nazionale del Cortometraggio. Sono attesi al Torino Film Industry 2021, ha spiegato il presidente di Fctp, Paolo Manera, molti più partecipanti della precedente edizione, per altro solo online causa Covid, ovvero 1.300 professionisti europei del settore tra produttori, distributori, investitori, artisti che svilupparono oltre 4.000 incontri. "Grazie al Tfi - dice Manera - artisti, scrittori di cinema, investitori produttori e soprattutto i più grandi distributori come Medusa, 01 Distribution, Eagle Pictures, Universal e Vision Distribution, si possono incontrare per dare corpo a nuovi film, e a nuovi progetti in un momento in cui l'audiovisivo e tutto il mondo del cinema sta attraversando una rivoluzione di forma e contenuti". Al Tfi ci saranno infatti anche occasioni per approfondire, con esperti e masterclass, temi quali la distribuzione al tempo di Netflix (che organizza un meeting ad hoc con la Scuola di Civica di Milano e altri enti), 'il passaggio dalla scuola set', le campagne di comunicazioni, i nuovi gusti del pubblico. (ANSA).