Tony Hadley rinvia date italiane per operazione al ginocchio Slitta da febbraio ad aprile tour dell'ex leader Spandau Ballet

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - Sono state posticipate ad aprile, a causa di un'operazione al ginocchio in programma nei prossimi giorni, le quattro date italiane di Tony Hadley, l'ex cantante degli Spandau Ballet, che erano previste fra il 21 e il 24 febbraio a Mantova, Cesenatico, Carpi e Roma. Lo hanno reso noto gli organizzatori, Imarts e Tato Music. Qureste le nuove date: 18 aprile Roma-Auditorium del Roma Convention Center la Nuvola all'Eur, 19 aprile Carpi (Modena) - Teatro Comunale, 23 aprile Cesenatico (Forlì-Cesena) - teatro Comunale, 24 aprile Mantova - Palaunical. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Hadley si era infortunato lo scorso agosto proprio in Italia, a Palmi (Reggio Calabria), scivolando in camerino mentre attendeva di salire sul palco, ma aveva comunque tenuto il concerto rimanendo seduto su uno sgabello e con la gamba infortunata stretta da una evidente fasciatura. Era stato poi operato all'ospedale di Lamezia Terme per la frattura della rotula e la rottura di un legamento. Ora è diventato indispensabile un ulteriore intervento, che comporterà per l'artista la necessità di evitare viaggi aerei per diverse settimane, rendendo impossibile mantenere gli impegni concertistici previsti. Tony Hadley, che ha realizzato anche un videomessaggio per spiegare questa situazione, "esprime profondo dispiacere per l'accaduto - aggiungono gli organizzatori - e ringrazia i fan per il sostegno e la comprensione dimostrata". (ANSA).

GIO-AG