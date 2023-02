Tom Cruise atterra a Bari, forse girerà un nuovo film

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Tom Cruise è atterrato la notte scorsa nell'aeroporto di Bari-Palese. L'arrivo è avvenuto attorno all'1:00 tra il 26 e il 27 febbraio con un jet privato, probabilmente arrivato dagli Usa. Per l'atterraggio la stella di Hollywood è stata assistita da una società di aviazione generale privata. Subito dopo Crusie è salito a bordo di un'autovettura e si è diretto verso una destinazione sconosciuta. Secondo alcune ipotesi il protagonistia di Top Gun e Mission Impossible sarebbe in Puglia (qualcuno sostiene abbia raggiunto Matera) per visionare il set di un prossimo film. (ANSA).