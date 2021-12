Tff: assegnati i premi collaterali della 39/a edizione

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Assegnati i premi collaterali del 39° Torino Film Festival. Novità di quest'anno il Premio Flat Parioli, una post produzione di un lungometraggio da 90 minuti, andato al film italo-francese 'Italia il fuoco e la cenere' di Olivier Bohler e Céline Gailleurd. Premio Rai Cinema Channel per l'acquisizione diritti web e free tv per l'Italia, invece, a 'La notte brucia' di Angelica Gallo, presentato nella sezione Torino 39 Corti. A 'La Traversée' di Florence Miailhe il Premio Achille Valdata assegnato dalla Giuria dei lettori di Torinosette, mentre il Premio Avanti! è stato assegnato a 'El Planeta' dell'argentina Amalia Ulman. Premio Gli Occhiali di Gandhi a 'Little Palestine' di Abdallah Al-Khatib, con menzione speciale per 'The First 54 years' di Avi Mograbi. Premio Interfedi al film 'Lingui' di Mahamat-Saleh Haroun, mentre il Premio Scuola Holden ha assegnato il riconoscimento per la miglior sceneggiatura a 'Une jeune fille qui va bien' di Sandrine Kiberlain. E, ancora, il Premio Dams per il miglior Casting Director è andato a Kimberly Picado per il film 'Clara Sola' di Nathalie Álvarez Mésen e il Premio Piemonte Factory a 'Estate in città' di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet, con menzione speciale a 'I parchi' di Flavio Mastrillo. (ANSA).