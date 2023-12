Take Five, a Roma i progetti dei centri di produzione jazz Dal 15 al 17 dicembre seconda rassegna delle cinque strutture

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Torna alla Casa del Jazz dal 15 al 17 dicembre Take Five, la rassegna che propone i progetti originali dei Centri di Produzione Musica dedicati alla musica jazz con il sostegno del Ministero della Cultura. Nei tre giorni di questo secondo appuntamento ogni centro presenterà due formazioni per un totale di dieci concerti. La Casa del Jazz, oltre che promotore e coordinatore delle attività dei singoli centri, è ormai riconosciuto come punto di riferimento ormai riconosciuto a livello internazionale di questo genere musicale. In programma Lanzoni - Dillon, Piano Island #02, Camilla Battaglia (15 dicembre), Shes's Analog + Adele Altro, Simone Graziano Frontal + Clap Clap, Me'ta Quartet Reloaded (il 16), Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani, Christian Mascetta Trio "Out of Space", Filippismo Live, TUN - Torino Unlimited Noise (il 17). L'approvazione ai fini del finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo dei sette Centri di Produzione Musica di cui cinque operano prevalentemente nella musica jazz è considerato un passaggio storico. L'ufficializzazione è arrivata nel luglio 1922 con la pubblicazione del decreto del Direttore Generale dello Spettacolo. Ad occuparsi di jazz sono il Centro Produzione Musica di Roma della Fondazione Musica per Roma, che svolge le sue attività tra Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica; Adrimusic, il Centro Adriatico Produzione Musica Ets di stanza a Pescara; WeStart Centro di produzione del Piemonte Orientale per iniziativa di Associazione Rest-Art di Novara; il Centro Insulae Lab - Centro di produzione del jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo diretto dall'Associazione Time in Jazz di Berchidda, e il Centro Toscana Produzione Musica Ets. Tutti sono aderenti all'Associazione Nazionale I-Jazz. I centri sono concepiti come organismi stabili per strutturare spazi residenziali, supportare la produzione e la promozione di progetti in Italia e all'estero con attenzione ai vari linguaggi musicali e artistici e alla multidisciplinarietà. (ANSA).