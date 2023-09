Sul Gran Sasso le riprese di "Monte Corno" con Massimo Poggio Interpreta De Marchi, primo alpinista sulla vetta dell'Appennino

(ANSA) - L'AQUILA, 21 SET - Settimana di riprese, sul Gran Sasso, per il film "Monte Corno", il racconto dell'impresa di Francesco De Marchi che compì la prima ascesa al Corno Grande, a 2912 metri sul Gran Sasso d'Italia, il 19 agosto 1573. Il film, con la regia di Luca Cococcetta, ripercorrerà fedelmente il percorso che portò De Marchi sulla vetta del monte più alto degli Appennini. A interpretare l'alpinista è l'attore Massimo Poggio, sul set con la produzione formata da oltre 20 persone. Dopo le prime riprese del documentario nel luglio scorso con esperti conoscitori della montagna e della storia dell'alpinismo - il giornalista e storico Stefano Ardito, lo storico dell'alpinismo Roberto Mantovani e Vincenzo Brancadoro, profondo conoscitore della montagna aquilana e presidente della seziona Cai L'Aquila - questa settimana nuovo ciak. "Una storia incredibile ed entusiasmante - afferma il regista Cococcetta, "che merita di essere raccontata sia per la sua valenza storico-culturale sia per l'opportunità di mostrare gli scenari e la ricchezza naturalistica che il Gran Sasso e tutti i borghi del comprensorio offrono". Tante le realtà che hanno sposato il progetto, primo fra tutti il Cai Club Alpino Italiano, main sponsor del progetto. Tanti anche i partner che hanno voluto contribuire in maniera importante alla realizzazione del film: il Comune dell'Aquila, il Consiglio regionale Abruzzo, il Cai Sezione Aquilana, il Gran Sasso Science Institute (Gssi), con gli enti patrocinanti Centro Turistico del Gran Sasso, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comune di Santo Stefano di Sessanio, Comune di Bologna. Supportano il progetto anche gli Usi Civici di Assergi, l'associazione Cantiere Cultura, Sextantio, l'Ostello Campo Imperatore, Amaranto 99. Terminata questa seconda fase di riprese del film, prodotto da Visioni Future, prevista una terza sessione documentaristica, insieme all'alpinista Hervé Barmasse e a Mario Tozzi, ricercatore e divulgatore scientifico. Domani all'Aquila la conferenza stampa di presentazione del film, alle ore 12.00 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni. Saranno presenti, insieme a Poggio e Cococcetta, tutta la troupe e la produzione. (ANSA).