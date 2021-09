Sting, il 19 novembre esce nuovo disco di inediti The Bridge

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Sting, 17 volte vincitore di Grammy Award, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti "The Bridge", in uscita il 19 novembre. Ad anticipare la pubblicazione il primo singolo inedito "If it's Love". "The Bridge" mette in mostra la profilica e varia abilità cantautorale di STING, nuovi brani che riassumono gli stili e i generi differenti esplorati dal cantautore inglese nella sua carriera. "Non sono sicuramente il primo cantautore che paragona l'innamoramento o la fine dell'amore con una malattia incurabile e non sarò certo l'ultimo - ha detto Sting -. If It's Love è il mio contributo a quel modello in cui la metafora dei sintomi, diagnosi e la propria incapacità rendono tutti noi simili tanto da ritrovarci a sorridere mestamente". "The Bridge" è stato scritto durante la pandemia e racconta di uno STING che si trova a riflettere sulla perdita personale, la separazione, l'interruzione, il confinamento e uno straordinario tumulto sociale e politico. "Queste canzoni sono tra un posto e un altro, tra uno stato mentale e un altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni. Tra le pandemie, tra le ere, politicamente, socialmente e psicologicamente, ognuno di noi è bloccato nel mezzo di qualcosa. Abbiamo bisogno di un ponte". Scritto e registrato durante l'ultimo anno in lockdown, al disco hanno collaborato Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria), Branford Marsalis (sassofono), Manu Katché (percussioni), Martin Kierszenbaum (piano), Fred Renaudin (sintetizzatori) e Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry e Laila Biali ai cori. Alla fine del mese, Sting tornerà sul palco in Sicilia (27 settembre, Teatro Antico di Taormina) per poi andare in Grecia il 30 settembre e 1 ottobre. Il 29 ottobre prenderà il via la residency a Las Vegas dove Sting presenterà uno show unico tra video e canzoni. (ANSA).