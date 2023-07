Sponz Fest, ospiti Nino Frassica e Ray Gelato Dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia, X edizione del Festival

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - S'intitola 'Come li pacci', la nuova edizione dello Sponz Fest, ideato e diretto dal cantautore, polistrumentista e scrittore Vinicio Capossela. La rassegna quest'anno festeggia dieci anni e si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. In programma musica, danza, laboratori. Ospiti Nino Frassica & Los Plaggers Band, Skiantos, Nichi Vendola, Bobo Rondelli, Ermanno Cavazzoni, Daniela Pes, Marco Rovelli, Filo Q, Ray Gelato & The Giants, Banda della Posta, Medusa Cumbia, Fanfathal, l'Orchestrina di molto agevole, Paolo Speranza, Raffaele Tiseo, A Cun'vrsazion, Tonuccio Bi Folk e Cicc' Bennett. Il tradizionale concerto di Vinicio Capossela e ospiti chiuderà il Fest nella serata di sabato 26 agosto a Calitri. 'Come li pacci è l'espressione paesana per dire di chi non sta a senno, di chi non trova dimora, di chi esce fuori di sé, di chi si agita di qua e di là. Espressione dell'eccesso, dell'abbondanza, del ricreo, del dionisiaco e dello strabordante, della dissipazione e della Festa. Come li pacci però è il mondo al contrario in cui viviamo, il mondo della non ragionevolezza in cui si impone la violenza, la guerra, lo sfruttamento e il saccheggio. Come li pacci è la condizione di subalternità, di internamento, di minorità in cui soggiaciamo al potere. Come li pacci è la pazzia salvifica che scardina il tempo dell'Utile. Come li pacci è la follia d'amore. È la Follia in musica. È il baccanale', spiega il direttore artistico Vinicio Capossela. In occasione del decennale della rassegna esce un libro: 'Come li pacci, dieci anni di Sponz Fest', edito da Baldini e Castoldi; il volume - che ripercorre attraverso numerose testimonianze la storia del festival - verrà presentato in anteprima esclusiva al Fest a Calitri e arriverà nelle librerie dalla fine di agosto. Tutti gli eventi dello Sponz Fest 2023 sono gratuiti, ad eccezione delle serate di venerdì 25 e sabato 26 agosto. Programmato e finanziato dalla Regione Campania, lo Sponz Fest è prodotto dall'Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts, in collaborazione con i comuni di Andretta, Aquilonia, Calitri e Sant'Andrea di Conza. (ANSA).