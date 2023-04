Spezia Jazz attende Manhattan Transfer e Earth Wind and Fire

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - "Sarà l'edizione più bella di sempre" ha annunciato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini presentando la 55° edizione del Festival internazionale del Jazz. Si tratta del festival più longevo dedicato alla musica 'colta' e popolare allo stesso tempo. "Ospitiamo artisti di fama internazionale come i "The Manhattan Transfer", una band con una carriera incomparabile che ha vinto 10 Grammy Awards, gli Earth, Wind and Fire, 4 volte vincitori degli American Music Awards, con una stella nella Walk Of Fame di Los Angeles, Al Di Meola e molti altri" ha detto il sindaco. L'evento che si terrà dal 25 al 30 luglio è organizzato da Comune, Società dei Concerti, Fondazione Carispezia con il patrocinio di Regione Liguria. Presentata anche la quarta edizione della rassegna La Spezia Estate Festival, dedicata al teatro. Tra gli spettacoli in calendario quelli con Drusilla Foer, Luca Barbarossa e Stefano Massini, Andrea Pennacchi, Valerio Aprea, Rocco Papaleo, Stefano Fresi, Antonio Cornacchione, Simone Cristicchi, Debora Villa. (ANSA).