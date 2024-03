Scalia e Dominik in giuria a Riviera International Film Festival L'ottava edizione dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dopo aver annunciato le date dell'ottava edizione, dal 7 al 12 maggio a Sestri Levante, Il Riviera International Film Festival, rivela i primi nomi confermati delle giurie ufficiali chiamati a valutare i lungometraggi internazionali di registi under 35 e il concorso dedicato ai documentari a tema ambientale. Presidente della giuria Film sarà Andrew Dominik, regista, tra gli altri, di L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e di Blonde sulla vita di Marilyn Monroe. Insieme a lui due Premi Oscar: il montatore Pietro Scalia, vincitore in carriera di due statuette e altrettante nomination, e Eva Orner, vincitrice dell'Academy Awards come coproduttrice per il documentario Taxi to the Dark Side, che presiederà la giuria Documentari. Per la prima volta in Riviera anche il produttore Clayton Townsend che, oltre ad aver prodotto alcuni tra i più grandi successi di Oliver Stone, come Ogni maledetta domenica, Assassini nati, JFK - Un caso ancora aperto e Nato il 4 luglio, ha riscosso grande successo con commedie come 40 anni vergine e Molto incinta. Tra i giurati anche la fotografa Veronica Gaido, la regista norvegese Erika Calmayer vincitrice della scorsa edizione del Riviera Festival e Jan Pachner, segretario generale della One Ocean Foundation, importante fondazione per la protezione del Mediterraneo. "Sono certo che l'edizione 2024 sarà sorprendente e straordinaria come e anche più di quelle realizzate fino ad oggi - commenta in una nota il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti -. I primi nomi illustri dei giurati testimoniano la crescita di questa manifestazione e la sua centralità nel panorama nazionale e internazionale grazie al lavoro degli organizzatori, che Regione sostiene con orgoglio". (ANSA).

