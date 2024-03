Aeronautica Militare compie 20 anni con Alessio Vassallo Per l'anniversario nuova campagna con l'attore e nuovi store

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il brand di abbigliamento Aeronautica Militare festeggia il suo ventesimo anniversario con una nuova campagna di cui è protagonista l'attore Alessio Vassallo. L'azienda Cristiano di Thiene S.p.A., licenziataria esclusiva mondiale del marchio, celebra il traguardo con l'entusiasmo che ha fatto sì che venti anni fa Cristiano di Thiene trasformasse il sogno del volo in abiti. Vassallo, carismatico e poliedrico attore siciliano, da poco protagonista del film "La Stoccata Vincente" dedicato alla storia vera dello schermidore italiano Paolo Pizzo, atleta del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare, incarna perfettamente lo spirito del brand. La storia del marchio comincia nel giugno del 2004, nella base della P.A.N. Frecce Tricolori, con la presentazione della prima collezione composta da 13 pezzi. Il legame tra lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e l'azienda Cristiano di Thiene è però più profondo e si è sviluppato nel corso degli anni. Cristiano Sperotto, fondatore della società, cominciò la sua avventura durante la Seconda Guerra Mondiale a Mossano, Vicenza, e la sua precoce passione per la sartoria lo ha condotto a Thiene, una città destinata a modellare il suo futuro. Proprio a Thiene, in provincia di Vicenza, un piccolo aeroporto ricco di storia è stato l'anello di congiunzione tra l'azienda e il mondo del volo. Negli anni il testimone è passato ai figli di Cristiano, Paolo e Armando Pio, che, con il supporto di validi collaboratori e un forte spirito di squadra, oggi portano avanti con onore la narrazione della storia, dei valori e delle professionalità degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare. Il 2024 sarà un anno determinante per il marchio veneto. L'obiettivo è consolidare la sua posizione non solo in Italia, ma anche a livello globale. Cristiano di Thiene attualmente conta 36 flagship store distribuiti su tre continenti e sta elaborando un piano di espansione per il settore retail che si concentra sull'Europa, con l'intento di aumentare il numero di negozi monomarca e ampliare la copertura geografica aprendo nuovi mercati. (ANSA).

VL-MAJ