Simone Cristicchi, 'porto in scena un viaggio dentro me stesso' Artista romano a Tempio per Cedac con Lo chiederemo agli alberi

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 17 AGO - Arte e natura per un viaggio tra parole e note. Sbarca in Sardegna "Lo chiederemo agli alberi", concerto-spettacolo di e con Simone Cristicchi, produzione Imarts. L'eclettico cant-attore, fumettista e scrittore romano sarà in scena martedì 22 agosto alle 21.30 all'anfiteatro delle Fonti di Rinaggiu a Tempio Pausania per l'Estate firmata Cedac. "La natura è come un grande poema, uno scrigno pieno di segreti da esplorare - rivela all'ANSA l'artista - Ho un rapporto empatico con le piante che vivono intorno a me, è importante prendersi cura di loro, è una forma di terapia, un cammino verso la spiritualità". Tra i suoi successi "Ti regalerò una rosa", con cui ha vinto il festival di Sanremo nel 2007 affrontando il tema delicato e complesso della follia. "Sono sempre stato attratto dai diversi, dagli emarginati, li sentivo simili a me - racconta Cristicchi - Durante il servizio civile in una casa-famiglia a Roma ho avuto modo di conoscere alcune persone dotate di talenti insospettati e di una sensibilità straordinaria". Da quell'esperienza sono nati il documentario "Dall'altra parte del cancello" e il libro "Centro di igiene mentale", lo spettacolo "Lettere dal manicomio di Volterra / Epistolario dalla Nave dei Folli" e il concept album "Dall'altra parte del cancello", che comprende oltre a "Ti regalerò una rosa" sulla struggente storia di Antonio trasfigurata in poesia, un omaggio ad Alda Merini con "Nostra Signora dei Navigli". "Credo che l'artista debba recuperare il suo ruolo, farsi megafono per coloro che non riescono a far udire la propria voce", chiarisce il cant-attore. Nell'Isola Cristicchi porta uno spettacolo che è quasi un'autobiografia in musica. "Racconto la vita che mi ha attraversato - spiega - il fil rouge è il mio pensiero, la mia filosofia espressa in forma di canzone: è un viaggio dentro Simone Cristicchi e dentro tutti noi, mi metto a nudo con storie intime che riguardano tutti, perché tutti abbiamo le nostre fragilità. Nel costruire i miei spettacoli provo a rispondere all'esigenza degli ascoltatori di portarsi a casa materiale su cui riflettere, cerco di generare un'emozione che possa durare nel ricordo". (ANSA).