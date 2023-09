Sfilate, musica e charity al Franco Ciambella Friends Sul porto di Civitavecchia anche il cantante Valerio Scanu

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Moda e musica tornano nel porto storico di Civitavecchia, davanti alla darsena romana, con il primo "Franco Ciambella & friends", evento charity che destinerà l'intero incasso delle libere donazioni all'associazione "Susan Komen Onlus" per la lotta ai tumori al seno. Dalla scalinata settecentesca di porta Livorno sfileranno le collezioni di alto artigianato dello stesso padrone di casa Franco Ciambella, dello stilista di Nardò (Lecce), Gianni Calignano e quello di Pompei Nino Lettieri, accanto a un estratto della mostra internazionale "I 60 anni del made in Italy" della compianta giornalista di moda Fiorella Galgano, per gentile concessione della figlia Alessia Tota Galgano. Sul palco anche esibizioni live del cantante Valerio Scanu e di Lucymay Di Stefano, prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano. Dello show fanno parte una serie di riconoscimenti: alla geniale progettazione dell'architetto Alfiero Antonini; alla professionalità della giornalista Fiorella Galgano nel promuovere il Made in Italy nel mondo. Al talento della prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, Claudia Zaccari. Sul palco anche la bellissima Chiara Avanzi, la ventenne romana eletta Miss Lazio 2023 il 2 settembre scorso a San Felice Circeo. Lo scorso 29 agosto aveva anche vinto a Civitavecchia il titolo di Miss Roma 2023, che ha lasciato così alla seconda classificata, Marta Antonucci. Franco Ciambella & friends è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l'Associazione culturale Aquarius con il supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Ernesto Tedesco, oltre al patrocinio dell'Autorità Portuale con il presidente Pino Musolino. E' nato dall'evoluzione di Frammenti, fashion show proseguito per 20 anni. In pedana sfileranno le creazioni anni '70 di Calignano e i capi di alta moda di Lettieri e di Ciambella. Alessia Tota Galgano ha scelto una selezione di abiti d'archivio firmati Enrico Coveri, Gianfranco Ferrè, Lancetti, Krizia e Versace che compongono la mostra "60 anni di Made in Italy", ideata da sua madre Fiorella Galgano. (ANSA).