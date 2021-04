Sfila l’abbigliamento attento all’ambiente

La tendenza in fatto di moda punta dritta alla sostenibilità. In particolare, i marchi più importanti hanno inserito la chiave della salvaguardia ambientale tra le loro mission, vedi Gucci che ha annunciato che la sua supply chain è oggi totalmente carbon neutral e questo grazie a diversi progetti che sostiene. E poi anche le più importanti piattaforme dello shopping di lusso come Net-a-porter hanno inaugurato sezioni dedicate ai brand più sensibili alla tematica ambientale e sociale. SOSTENIBILITÀ Primeggiano nella classifica sostenibile Collina Strada, Organik Style e Reformation. Ma c’è molto eco chic anche su Zalando Privè. La maison Nanushka e i suoi giubbotti ecologici è la più glam sui social. Tra i più giovani brand dall’animo veneto c’è anche Wrad il cui co-founder è Matteo Ward. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola