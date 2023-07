Sciopero attori Usa, Brendan Fraser 'rivoluziona' Ischia Global Consegna del premio anticipata a domani per il premio Oscar

(ANSA) - ISCHIA, 11 LUG - Lo sciopero degli attori di Hollywood che dovrebbe scattare domani 12 luglio a mezzanotte negli Usa cambia anche il programma dell'Ischia Global film e music festival che proprio il tema dell'Intelligenza artificiale e dei suoi rischi per i lavoratori del mondo dello spettacolo ha messo al centro di questa edizione. L'attore Brendan Fraser, premio Oscar come miglior protagonista 2023 per The Whale di Darren Aronofsky, ha chiesto al produttore Pascal Vicedomini di anticipare a domani la consegna del premio che gli è stato attribuito e la conferenza stampa, attività che erano previste nella giornata di sabato. A causa dello sciopero (tra le motivazioni oltre quelle economiche c'è anche il timore degli artisti di essere soppiantati dall'intelligenza artificiale), agitazione che seguirebbe quella già in atto degli sceneggiatori, gli attori non potrebbero infatti neppure promuovere i loro film. Il Global Festival è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno del Mic (DG Cinema e Audiovisivo) e della Regione Campania. (ANSA).