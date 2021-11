Santa Cecilia: Seong-Jin Cho e gli Scherzi di Chopin

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il pianista coreano Seong-Jin Cho, 27 anni, vincitore del Premio Chopin nel 2015, è il protagonista del concerto della Stagione da Camera di Santa Cecilia in programma lunedì 8 novembre alle 20:30 all'Auditorium Parco della Musica, a Roma. Il giovane talento di Seul nel recital metterà in luce le sue doti di artista dotato di grande sensibilità interpretativa e solida tecnica virtuosistica. Di inusuale ascolto, il primo pezzo in programma: Nella strada 1 ottobre 1905 di Leos Janáček, titolo rievocativo riferito a un cruento fatto di cronaca - la morte di un giovane operaio a Brno - che ebbe sul compositore un forte impatto emotivo che egli traspose in musica di getto. Suggestiva, ricca di spericolate combinazioni sonore e complicata tecnica esecutiva è Gaspard de la nuit, suite di tre movimenti ispirati ad altrettante poesie di Aloysius Bertrand, composta da Maurice Ravel nel 1908. La seconda parte del concerto impagina infine l'integrale degli Scherzi di Chopin, di recente incisi da Seong-Jin Cho per Deutsche Grammophon, etichetta con la quale ha un contratto esclusivo dal 2016. Seong Jin Cho suona con le più prestigiose orchestre al mondo tra le quali i Berliner Philharmoniker, London Symphony, Müncher Philharmoniker, Deutsches Symphonie- Orchester Berlin, Orchestre de Paris e Philhadelphia Orchestra. Tra i direttori lavora regolarmente con Myung-Whun Chung, Iván Fisher, jakub Hrůša, Yannik Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Sir Antonio Pappano e Esa-Pekka Salonen. Nella stagione 2021-22 debutterà con Gewandhausorchester di Lipsia, Bamberger Symphoniker e Mozarteumorchester. Tornerà inoltre a suonare con LA Philharmonic e New York Philharmonic. (ANSA).