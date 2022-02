Sanremo: riconfermata Orchestra per edizione 2023

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - "La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo è un'eccellenza della Liguria, è la vera protagonista del Festival e porta alto il nome della nostra terra in Italia e nel mondo: l'incarico alla nostra Orchestra già formalizzato in questi giorni con la Rai per l'edizione 2023 ne è una conferma e ci riempie di orgoglio. Complimenti a tutti i musicisti e anche al presidente Filippo Biolé che ha saputo in pochi mesi dare la propria impronta alla Fondazione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri sera ha assistito alla quarta serata del Festival dedicata alle cover, salendo sul palco per premiare i vincitori, il duo Gianni Morandi e Jovanotti. "E' stata una serata bellissima - aggiunge l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo - in cui tutto il pubblico dell'Ariston ha ballato a ritmo di musica, grazie anche alla grande performance dei musicisti dell'orchestra, che accompagna gli artisti dal vivo in ogni esibizione. E' stata una serata con tanta Liguria sul palco: da Maria Chiara Giannetta protagonista della fiction 'Blanca' girata a Genova e in riviera al genovesissimo Maurizio Lastrico, attraverso anche le canzoni più cantate, quelle dei nostri cantautori De André, Tenco e Gino Paoli. La cultura, specie a livelli così alti, è un volano per il nostro territorio grazie anche agli eventi organizzati dalla Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo". "Quest'anno, unicum nella storia del Festival - ha detto il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Biolé - abbiamo già raggiunto l'intesa con la Rai per il conferimento dell'incarico anche per l'edizione 2023. Nonostante le grandi difficoltà legate al Covid, stiamo offrendo un prodotto qualitativamente molto elevato, apprezzato dagli artisti e dal pubblico. L'anticipata riconferma per l'edizione 2023 è una grandissima notizia" (ANSA).