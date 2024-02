San Valentino batte Pasqua per la vendita di cioccolato Oltre 1,6 milioni di confezioni acquistate a Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - San Valentino batte Pasqua, almeno per la vendita del cioccolato, secondo i dati di Coop Alleanza 3.0. Lo scorso anno, infatti, negli oltre 350 negozi, supermercati e Iper della cooperativa che è presente in otto regioni dal Friuli alla Puglia, nella settimana della festa degli innamorati, dal 13 al 19 febbraio, sono state vendute 1,6 milioni di prodotti a base di cioccolato, mentre nella settimana di Pasqua 1,5 milioni. In un anno sono stati venduti oltre 22 milioni, con un picco nella settimana di Natale (2,7 milioni) e della befana (2,4). Ma alto in classifica è anche San Valentino, con l'idea che un pensiero dolce sia il più adatto grazie anche alle confezioni a forma di cuore o con i messaggi dedicati all'amore. Fra i prodotti più richiesti sono quelli a marchio Coop, il 15% delle vendite totali annue (circa 3,5 milioni di confezioni). La metà di queste vendite riguardano la linea solidale di Coop, Solidal, che garantisce materie prime certificate Fairtrade e nel contempo sostegno alle cooperative e alle piccole comunità di produttori del Sud del mondo. (ANSA).

MF